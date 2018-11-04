Van’a ‘anne oteli’ hizmeti

Çetin kış koşullarının hakim olduğu kırsal bölgelerde yolların kardan kapanması olasılığına karşı Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açılan otel anne adaylarının adeta ikinci evi haline geldi. Yemekhane, banyo, dinlenme ve emzirme odalarının yanında gebelik süresince eğitimlerin verildiği eğitim odalarıyla da devletin sıcak yüzü hale gelen ‘anne oteli’nde ev ortamındaki rahatlığı bulmak mümkün. Burada kalan anne adayları yoğun bakım ünitesinde tedavi gören bebeklerinden de ayrı bırakılmıyor. Başhekim Doç. Dr. Mehmet Parlak “ 2006 yılında kurulan Türkiye’nin ilk “anne oteli”nde Hakkari, Muş, Bitlis ve Ağrı gibi illerden gelen anne adaylarını misafir ettiklerini söyledi. 40 yataklı “anne oteli”nde 2018 yılında 774 anne adayını konuk ettiklerini belirtti.