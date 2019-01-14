Van’da 10 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 10 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Özalp karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Araçta, yapılan aramada toplam 10 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilirken, Y.S. isimli şahıs hakkında ise işlem yapıldı.
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