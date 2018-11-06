Van'da 12 ton uyuşturucu imha edildi
Van ve ilçelerinde polis ve jandarma ekipleri tarafından önceki yıllarda ele geçirilen ve adli emanette bekletilen 12 ton 966 kilo 116 gram uyuşturucu, yoğun güvenlik önlemleri altında 1100 derece sıcaklıktaki fırında yakılarak imha edildi.
- İHA
Van ve ilçelerinde polis ve jandarma ekipleri tarafından değişik tarihlerde ele geçirilen ve işlemleri tamamlanan 12 ton 966 kilo 116 gram uyuşturucu madde, polis ekipleri nezaretinde kamyona doldurularak Edremit ilçesindeki özel bir şirkete ait çimento fabrikasına getirildi. 12 ton 966 kilo 116 gram uyuşturucu madde, yoğun güvenlik önlemleri altında 1100 derece sıcaklıktaki fırında yakılarak imha edildi.
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