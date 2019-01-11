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Van'da 120 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 120 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

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Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 14, Başkale’de 18, Çaldıran’da 11, Çatak’ta 32, Gevaş’ta 13, Gürpınar’da 29 ve Muradiye ilçesinde ise 3 olmak üzere 120 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
 
Buzlanma ve don uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (görüş mesafesinde düşüş, ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van’da eksi 10, Bitlis eksi 15, Hakkâri’de eksi 16 ve Muş’ta 16 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıkları ise Van 3, Bitlis eksi 2, Muş eksi 2 ve Hakkâri’de 3 derece olması beklenmektedir” denildi.
 

FETÖ´cü Kanter ABD medyasına Türkiye karşıtı açıklamalarda bulundu

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