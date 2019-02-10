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Van'da 120 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 120 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

  • İHA
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Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 38, Başkale'de 13, Çatak'ta 12, Gevaş'ta 7, Gürpınar'da 38 ve Muradiye ilçesinde ise 12 olmak üzere toplam 120 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Buzlanma ve çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı olmak üzere hafif kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle güneyli yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Muş'ta 0, Van, Bitlis ve Hakkâri'de ise eksi 2 derece olarak ölçülmüştür. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 3, Bitlis'te 3, Hakkâri'de 2 ve Muş'ta 2 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.  

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