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Van’da 14 bin 110 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 14 bin 110 paket kaçak sigara ele geçirildi.

  • İHA
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 30 Kasım - 1 Aralık 2018 tarihleri arasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde yapılan çalışmalar sonucunda toplam 14 bin 110 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili N.D., M.L., A.L. ve D.L. isimli 4 şahıs hakkında işlem yapıldı.

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