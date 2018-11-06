Van’da 14 bin 790 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi Arpacılar Sokakta bulunan bir iş merkezinde faaliyet gösteren 10 iş yerinde arama yapıldığı belirtildi. Aramalarda; toplam 14 bin 790 paket kaçak sigara ele geçirilirken, A.M., O.Ş., M.A., M.Ç., B.A., A.K., F.T., M.Ü., K.Y ve N.D. isimli şahıslar hakkında işlem yapıldı.