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Van'da 14 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

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Kontrollerde minibüsteki 9 Bangladeş, 4 Afganistan ve 1 Pakistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Minibüste 8 bin 470 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Düzensiz göçmenlerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Gevaş ilçesinde Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin Van- Bitlis kara yolunda yaptıkları uygulamalarda 7 uyuşturucu hap, 14 gram esrar ve 90 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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