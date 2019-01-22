Van'da 41 kilo eroin ile 10 bin euro ele geçirildi
Van merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından 2 araçta yapılan aramada 41 kilo 306 gram eroin ile 10 bin Euro ele geçirildi.
- İHA
Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında narkotik polisi, İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi Haydarbey Sokak üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumlarından şüphelenilerek durdurulan iki minibüste arama yapıldı.
Arama köpeği Zeyna buldu
Narkotik Madde Arama Köpeği Zeyna ile birlikte yapılan detaylı aramada; birinci minibüste 3 adet poşet içerisine 80 paket halinde toplam 41 kilo 306 gram eroin maddesi, ikinci minibüste ise 10 bin Euro ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ve Euro ile ilgili olarak Ş.A. ve M.F. isimli 2 şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü devam ediyor.
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