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Van’da 48 kilo 924 gram eroin ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta 48 kilo 924 gram eroin ele geçirildi.

  • İHA
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Başkale ilçesi Ortayazı Mahallesi’nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 61 plakalı bir araç durduruldu. Narkotik madde arama köpeği Lina’nın da katıldığı aramada, 96 paket halinde toplam 48 kilo 924 gram eroin maddesi ele geçirildi. E.Ç. isimli şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.

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