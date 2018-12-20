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Van'da ayın etrafında hale oluştu

Van'da gece saatlerinde ayın etrafında oluşan hale, güzel görüntü oluşturdu.

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Van'da gece saatlerinde ayın etrafında oluşan hale, güzel görüntüler oluştururken görenler şaşkınlıkla izledi.

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