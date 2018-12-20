Van'da ayın etrafında hale oluştu

<p> Van'da gece saatlerinde ayın etrafında oluşan hale, güzel görüntüler oluştururken görenler şaşkınlıkla izledi.</p> <p> <img align='right' src='https://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/12/20/201220181018424592478_3.jpg' /></p> <p> <img align='right' src='https://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/12/20/201220181017186189684_3.jpg' /></p>
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