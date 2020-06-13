Van'da canlı hayvan pazarı pazartesi günü açılıyor

AA 13 Haziran 2020 Cumartesi 21:56 - Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 21:56

Büyükşehir Belediyesi İşletme İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı pazar, kontrollü sosyal hayatta geçiş dönemi kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla pazartesi tekrar hizmet vermeye başlayacak.

Yaklaşık 3 aydır kapalı olan canlı hayvan pazarı, diğer büyükşehir belediyelerinde olduğu gibi Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda Van Ticaret Borsası ile birlikte işletilecek.

34 bin metrekare alana kurulu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyüğü olma özelliğini taşıyan canlı hayvan pazarının içerisindeki hazırlıklar da tamamlandı. Pazartesi günü kapılarını açacak olan pazara girişlerde küçükbaş için hayvan başına 50 kuruş büyükbaş için ise hayvan başına 1 lira alınacak.