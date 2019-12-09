13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7792
  • 6,3979
  • 271.932
  • 108869
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Van'da kar yağışı sebebiyle 33 yerleşime ulaşım kapandı

Van ve çevresinde kar yağışı etkili oldu. 33 yerleşim yerine ulaşımın sağlanamadığı kentte, etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Van merkezinde saban saaatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte Van- Gürpınar karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşadı. Bir anda bastıran kar yağışı, kısa zamanda çevreyi beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle Van genelinde 14 mahelle ve 19 mezra yolu ulaşıma kapanırken, Kurubaş Geçidi'nde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Karayollarına bağlı iş makineleri yollarda sürekli kar temizleme çalışması yaptı. Zaman zaman etkili olan sis de görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Yağışların gün boyu etkisini sürdüreceği belirtildi.
 
 
BÜYÜKŞEHİR KENTTE KAR TEMİZLİĞİ YAPTI
 
 
Kar yağışı ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı'na bağlı temizlik işçileri, vatandaşların daha rahat yürüyebilmesi için kent merkezindeki kaldırımlardaki kar kütlelerini temizledi. Ekip amiri Bülent Ulutaş, kent merkezinde kar etkisini gösterir göstermez ekiplerin kar temizleme çalışması başlattığını belirterek, "Kış boyunca bu çalışmalarımız devam edecek. Vatandaşlarımızın daha rahat yürüyebilmesi için kaldırımlardaki kar kütlelerini temizliyoruz. 37 kişilik ekiple bu çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
 

Türk ve Ukraynalı milletvekillerinden dostluk maçı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İş arayana 1.150 TL yardım: İşte aranan şartlar

İş arayana 1.150 TL yardım: İşte aranan şartlar

Ağır darbe: Terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi

Ağır darbe: Terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi

Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Bin 700 yıllık yumurtaları kırdılar

Bin 700 yıllık yumurtaları kırdılar

Aldığı adada kozmik devlet kurdu

Aldığı adada kozmik devlet kurdu

‘Öğretmen dayağı’ yatağa mahkum etti

‘Öğretmen dayağı’ yatağa mahkum etti

Türkiye dünyaya ‘örnek’ olacak

Türkiye dünyaya ‘örnek’ olacak

İngilizce konuşan kadının beynini yedi

İngilizce konuşan kadının beynini yedi
 

POPÜLER HABERLER

Türk ve Ukraynalı milletvekillerinden dostluk maçı

Türk ve Ukraynalı milletvekillerinden dostluk maçı

Dersleri 'Bakkal Amca' ile işliyor

Dersleri 'Bakkal Amca' ile işliyor

Tıp dünyasında çığır açacak cihaz Türkiye'ye geliyor

Tıp dünyasında çığır açacak cihaz Türkiye'ye geliyor

Gerçek olduğuna inanmak zor! Doğanın en büyük canlıları

Gerçek olduğuna inanmak zor! Doğanın en büyük canlıları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA