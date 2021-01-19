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Yaşam

Van'da narkotik operasyonu

Van'da katır sırtındaki çuvallarda, 122 kilo 441 gram esrar ele geçirildi.

DHA19 Ocak 2021 Salı 21:10 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 21:10
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Van'ın Edremit ve Gürpınar ilçelerinde, jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, arazide terk edilmiş 2 katırın sırtındaki çuvallarda, 122 kilo 441 gram esrar ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine Gürpınar ve Edremit ilçeleri sınırına operasyon düzenledi. Operasyonda, arazide terk edilmiş 2 katıra rastlandı. Bunun üzerine katırların sırtındaki 5 adet çuvalda yapılan aramada, 126 paket halinde ve ağırlığı 122 kilo 441 gram esrar ele geçirildi. Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması çalışma başlatılırken, konu ile ilgili Cumhuriyet Savcısı’na bilgi verilerek adli soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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