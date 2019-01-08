Van'da park halindeki minibüste 73 kilo 215 gram esrar ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Ortaköy Mahallesi'nde park halindeki 31 SF 631 plakalı minibüste arama yaptı.

Narkotik köpeği "Alfa"nın da kullanıldığı aramada aracın tavanına gizlenmiş 70 pakette 73 kilo 215 gram toz esrar ele geçirildi.

Şüpheli T.E'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.