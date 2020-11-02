Van'da PKK'lı teröristlere operasyon!

DHA 02 Kasım 2020 Pazartesi 18:05 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 18:05

Van'ın Gürpınar ve Başkale ilçeleri kırsalında, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonlarda roketatar, el bombası, roketatar mühimmatı, patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK’lı teröristlerin kullandığı sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesine yönelik Van'ın Gürpınar ve Başkale ilçeleri kırsalına operasyon düzenledi. Operasyonda, arazi arama-tarama faaliyeti sırasında, teröristlere ait 1 RPG-7 roketatar, 1 el bombası, 1 tabanca, 8 RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 roketatar sevk fişeği, 1 kilogram A4 plastik patlayıcı madde, 12 konserve kutu içerisine tuzaklanmış patlayıcı madde, 10 kilo el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanıldığı değerlendirilen kimyasal toz madde ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.