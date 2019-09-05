Van'da sürüye çarptı, 20 koyun telef oldu
Van'ın Erciş ilçesinde tırın çarptığı sürüden 20 koyun telef oldu.
- DHA
Kaza, dün gece Van-Bitlis karayolu üzerindeki Erciş ilçesine 30 kilometre mesafedeki Heybeli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Karayolunun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne Mehmet Ali Tekin yönetimindeki 01 CYS 21 plakalı TIR, çarptı. Kazada, Kemal ve Cemal Atlı kardeşlere ait 20'den fazla koyun telef oldu.
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