14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2086
  • 5,9738
  • 220.649
  • 102.937
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Van'da 25 altın sikke ile aslan figürlü obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı

Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 25 altın sikke ile aslan figürlü obje ele geçirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, şüphelinin Erciş Otogarı'ndan otobüsle Ankara'ya tarihi eser kaçıracağı bilgisine ulaşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin bindiği otobüsü Erciş-Patnos kara yolu Çobandüzü Mahallesi yakınlarında durdurdu.

Üzeri ve eşyaları arasında 25 altın sikke ile aslan figürlü obje ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

CHP´li Odabaşı’nın oylanması hukuka uygun mu?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Aydın Denktaş vefat etti

Aydın Denktaş vefat etti

'Teröristlerin hiçbir kurtuluşu yok'

'Teröristlerin hiçbir kurtuluşu yok'

Beynin uzayda değişime uğradığı tespit edildi

Beynin uzayda değişime uğradığı tespit edildi

Yurt dışına kaçmaya çalışan teröristler yakalandı

Yurt dışına kaçmaya çalışan teröristler yakalandı

Beraberindeki 3 kişiyle Adana'da kıskıvrak yakalandı

Beraberindeki 3 kişiyle Adana'da kıskıvrak yakalandı

Türk şoföre idam kararı! Başkan Erdoğan'dan yardım istediler

Türk şoföre idam kararı! Başkan Erdoğan'dan yardım istediler

Milli İHA’lar havadan maden arayacak

Milli İHA’lar havadan maden arayacak

Arap ülkeleri, Katar'ı tebrik etmek için sıraya girdi

Arap ülkeleri, Katar'ı tebrik etmek için sıraya girdi
 

POPÜLER HABERLER

18 aylık Faslı bebek dünya başkentlerini ezbere saydı

18 aylık Faslı bebek dünya başkentlerini ezbere saydı

'Yok edici' TSK'nın emrine verildi

'Yok edici' TSK'nın emrine verildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA