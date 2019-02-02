Van'da 25 altın sikke ile aslan figürlü obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı
Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 25 altın sikke ile aslan figürlü obje ele geçirildi.
- AA
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, şüphelinin Erciş Otogarı'ndan otobüsle Ankara'ya tarihi eser kaçıracağı bilgisine ulaşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelinin bindiği otobüsü Erciş-Patnos kara yolu Çobandüzü Mahallesi yakınlarında durdurdu.
Üzeri ve eşyaları arasında 25 altın sikke ile aslan figürlü obje ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
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