Van'da tartıştığı kızını boğarak öldüren anne tutuklandı

Olay, dün sabaha karşı Van'ın Tuşba ilçesinde meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşanan N.A., bir eğlence merkezinde çalışan kızı A.A. ile eve geç geldiği için tartıştı. Anne büyüyen tartışma sırasında kızını elleriyle boğarak, öldürdü. Daha sonra N.A, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek, tartıştığı kızını boğarak öldürdüğünü bildirdi.

Bunun üzerine eve giden ekipler, Ayşe A.'nın (19) cansız bedenini buldu. Gözaltına alınan anne, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Anne N.A. ile eşinin ayrı yaşadığı öğrenildi.