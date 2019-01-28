12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3374
  • 6,1061
  • 223.613
  • 101.289
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Van'da ulaşıma kar engeli

Van’da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Van’da akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı ve tipi nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, Van-Hakkari karayolu ile Çaldıran-Doğubayazıt karayolunda ise ulaşım güçlükle sağlanıyor. Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi’nde araçlar mahsur kalırken, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından da çalışmaların aralıksız yürütüldüğü belirtildi.

Öte yandan, Van-Bahçesaray karayolunun da ulaşıma kapandığı bildirildi.

Engelli adamın infaz edilme anı kameralara yansıdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Çin, Rusya ve İran casuslukta en güçlü üç ülke'

'Çin, Rusya ve İran casuslukta en güçlü üç ülke'

Adana'da 3.6 şiddetinde deprem

Adana'da 3.6 şiddetinde deprem

Türkiye başından beri haklıydı

Türkiye başından beri haklıydı

İP Manisa Milletvekili Akkal partisinden istifa etti

İP Manisa Milletvekili Akkal partisinden istifa etti

Almanya'dan ABD'yi kızdıracak İran hamlesi

Almanya'dan ABD'yi kızdıracak İran hamlesi

Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber

Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber

Tuzla'daki gemi yangınında 2 kişi hayatını kaybetti

Tuzla'daki gemi yangınında 2 kişi hayatını kaybetti

Irak'ta yeni gelişme: Kerkük'ün güvenliğini sağlayacaklar

Irak'ta yeni gelişme: Kerkük'ün güvenliğini sağlayacaklar
 

POPÜLER HABERLER

Kılıçdaroğlu, İzmir´i HDP´ye hediye etti

Kılıçdaroğlu, İzmir´i HDP´ye hediye etti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA