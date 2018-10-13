Van'da yerin altına gömülü 39 kilo eroin ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Saray ilçesi Sırımlı Mahallesi’nde ikamet eden şüpheli şahısların temin ettikleri uyuşturucu maddeyi evlerinde bulundurdukları bilgisi alındı. Bunun üzerine Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile uyuşturucu madde arama köpeği 'Cesur'un da katılımıyla söz konusu adreste yapılan müşterek operasyonda, yerin altına gömülü vaziyette 148 paket içerisinde 39 kilogram eroin ele geçirildi. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.