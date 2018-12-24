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Van'da zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi

Van'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

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Van-Erciş kara yolunun 35. kilometresinde sürücülerinin kimliği henüz  belirlenemeyen 65 V 1565 plakalı minibüs ile 04 AJ 677 plakalı otomobil çarpıştı.
 
Kazayı gören diğer sürücüler, araçlarını yol kenarına park ederek  yaralılara yardıma koştu. Bu sırada Erciş istikametinden Van'a giden yolcu  otobüsü ile otomobil, park halindeki cam yüklü kamyonete çarptı.
 
Kara yolunda 5 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı.
 
Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulans ve özel araçlarla kentteki  hastanelere kaldırıldı.
 
Kaza nedeniyle ulaşım kontrollü sağlandı.
 

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