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Vatan Partisi il yönetim kurulu üyesinin bıçaklanarak öldürülmüş cesedi bulundu

MERSİN´de ailesinin 6 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu Vatan Partisi İl Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Güngen'in, cesedi bulundu. Güngen'in bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

  • DHA
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Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Akdam Mahallesi´nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası çiftçi Mehmet Güngen, 16 Kasım günü öğle saatlerinde evden ayrıldı, ancak geri dönmedi. Kayıp müracaatında bulunan eşi Habibe Güngen´in ifadesi doğrultusunda arama çalışması başlatan polis, Vatan Partisi İl Başkanlığı yönetiminde yer aldığı öğrenilen Güngen´in, beraberindeki 3 kişi ile birlikte merkez Toroslar ilçesi Kepirli Mahallesi´ne gittiğini saptadı. Çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarının inceleyen polis, Güngen´in beraberindekilerle birlikte akrabasına ait bir eve girdiğini belirledi. Burada arama yapan polis, Güngen´in cesedi ile karşılaştı. Yapılan incelemede Güngen'in bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.
 
Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ve jandarma ekipleri, Güngen´in beraberindeki 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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