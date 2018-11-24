Vatan Partisi il yönetim kurulu üyesinin bıçaklanarak öldürülmüş cesedi bulundu
MERSİN´de ailesinin 6 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu Vatan Partisi İl Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Güngen'in, cesedi bulundu. Güngen'in bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.
- DHA
Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Akdam Mahallesi´nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası çiftçi Mehmet Güngen, 16 Kasım günü öğle saatlerinde evden ayrıldı, ancak geri dönmedi. Kayıp müracaatında bulunan eşi Habibe Güngen´in ifadesi doğrultusunda arama çalışması başlatan polis, Vatan Partisi İl Başkanlığı yönetiminde yer aldığı öğrenilen Güngen´in, beraberindeki 3 kişi ile birlikte merkez Toroslar ilçesi Kepirli Mahallesi´ne gittiğini saptadı. Çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarının inceleyen polis, Güngen´in beraberindekilerle birlikte akrabasına ait bir eve girdiğini belirledi. Burada arama yapan polis, Güngen´in cesedi ile karşılaştı. Yapılan incelemede Güngen'in bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.
Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ve jandarma ekipleri, Güngen´in beraberindeki 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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