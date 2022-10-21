Vatandaş akrabasıyla aynı semtte oturmak istiyor

Modern dünyanın bir getirisi olan kent yaşamı aile yapısını yalnızlaşmaya itse de araştırmada Türk halkının akraba ilişkilerine önem verdiği sonucu yer aldı. Akraba ilişkilerinin nasıl tanımlandığına dair katılımcılara yöneltilen soruda katılımcıların yüzde 47'si akrabalık ilişkilerinin güçlü, yüzde 33,3'ü ilişkilerini orta düzeyde, yüzde 19,7'si ise ilişkilerinin zayıf olduğunu belirtti.

TÜRK HALKI İHTİYACI OLDUĞUNDA AKRABASININ KAPISINI ÇALIYOR

Günümüzde yaşanabilecek finansal sorunlar bankalar üzerinden, güvenlik, sosyal yardım ve benzeri sorunlar ise kamu kurumlarına müracaat edilerek çözülme yoluna gidilebiliyor. Araştırma sonucuna göre Türk halkı, modern insanın yalnızlaşması sorunsalına karşı kendisini akraba ilişkileriyle korumaya devam ediyor. Araştırmada "İhtiyacınız olduğunda akrabalarınıza müracaat eder misiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 41,4'ü bazı durumlarda, yüzde 22,1'i genelde müracaat ettiğini belirtti. Yüzde 36,5'i ise ihtiyaç duyduğu halde akrabasına başvurmadığını ifade etti.

Araştırma, 26-29 Eylül 2022 tarihleri arasında AREDA Survey tarafından CAWI (Computer Assisted Web Interview) yöntemiyle toplam 2000 kişi üzerinde gerçekleştirildi.