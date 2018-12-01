Vatandaş ‘e-reçete’den çok memnun  

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, uygulama ile 5 bin 200 hastanın evde sağlık hizmeti aldığını söyledi. Tablet uygulaması öncesinde evde muayeneden sonra ilaç ve raporun tedariki için hasta yakınlarının hastaneye gitmesi gerekiyordu. Oruç, bu uygulama ile aile hekimlerinin tablet ile sisteme bağlanarak reçete düzenlemesini online yapabildiğine dikkat çekerek, “Özellikle kırsalda yaşayan, hastaneye ulaşmada zorlanan hastalarımıza çok büyük kolaylık oldu” dedi. Uygulamanın ülke genelinde yaygınlaşması hedefleniyor.