Vatandaş istedi Diyanet yasakladı

Diyanet İşleri Başkanlığının sigara içen personele ilişkin yaptırımlarına Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan destek geldi. Erbaş, din görevlilerince sağlığa zararlı bir maddenin kullanılmasının çok yanlış olduğunu ifade ederek, “Bu yıl hem hac hem de umre organizasyonlarında sigara kullanmayan din görevlilerimizi tercih edeceğiz” diye konuştu.

NEFİS TERBİYESİNE AYKIRI

Sigaranın asrın felaketi olduğuna da değinen Erbaş, “Sigaranın pek çok ilim adamı ve alim tarafından haram olduğu söyleniyor. Şahsen benim de kanaatim bu yöndedir. Din görevliliği gibi mukaddes bir vazifede imamlarımızın, bütün görevlilerimizin bu tür alışkanlıklardan uzak durmaları gerekiyor” dedi. Hac ibadetinin, müminin nefsine hakim olması noktasında bir nefis terbiyesi örneği olduğunu aktaran Erbaş, “Nefis terbiyesi için gittiğimiz Arafat’ta çadırların etrafındaki sigara izmaritlerini görünce benim yüreğime sanki bir hançer saplanıyor “ ifadelerini kullandı.

SINAVA BİLE GİREMEYECEKLER

Erbaş, vatandaşların elinde sigara bulunan bir din görevlisi görmek istemediğini belirterek, “Bu kararın alınmasında vatandaşlardan gelen şikayetler de etkili oldu. Vatandaşlarımız, elinde sigara bulunan din görevlisi görmek istemiyor. Bu yıl hem hac hem de umre organizasyonlarında sigara kullanmayan din görevlilerimizi tercih edeceğiz. Daha sonraki yıllarda sigara kullananlar sınava dahi giremeyecek. Belki daha sonraki aşamalarda din görevliliği sınavlarında sigara kullananlar tercih edilmeyecek” dedi. Erbaş, şöyle devam etti: “Sigaranın cana, mala, nesle, akla ve dine zararı var çünkü bir bağımlılık meydana getiriyor. Din de bağımlılıklardan insanı uzaklaştırıyor. Bu açıdan sigarayla mücadele konusunu bir vazife addediyoruz.”