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Vatandaş oltayı bu kez ekmek için attı

Edirne'de yaşanan sel nedeniyle girişi su dolan bir apartmanda iki gündür mahsur kalan vatandaşlara ekmek, balkondan attıkları oltaya bağlanan torba vasıtasıyla ulaştırıldı.

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Edirne'de yaşanan sel nedeniyle girişi su dolan bir apartmanda iki gündür mahsur kalan vatandaşlara ekmek, balkondan attıkları oltaya bağlanan torba vasıtasıyla ulaştırıldı. 
 
Bir günde metrekareye 130 kilograma yakın yağışın düştüğü kentte, bazı konut ve apartman girişlerinde suyun tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor. Sel sonrası apartmanlarının içerisi su dolan bazı vatandaşlar ise evlerinden çıkamıyor.
 
Giriş kısmı aşağıda bulunması nedeniyle apartman girişi suyla kaplı olan Nane Sokak'taki bir apartmanın sakinleri de iki gündür mahsur durumda.
 
Elektrikler olmadığı için ısınma problemi de yaşayan apartman sakinleri suyun tahliyesini bekliyor.
 
Apartmanın üçüncü katında oturan Naciye Püsküllü, balkondan AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 gündür 17-18 kişinin mahsur olduğunu söyledi.
 
Elektrikleri olmadığı, doğal gazları yanmadığı için mağdur olduklarını anlatan Püsküllü, üşüdüklerini aktardı.
 
Ekmek ihtiyaçlarını komşularının geliştirdiği yöntemle giderdiklerini aktaran Püsküllü, "Komşum balkondan oltayla aşağıdan bağlanan ekmeği çekip bize dağıtıyor." dedi.

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