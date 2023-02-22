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Yaşam

Vatandaş, yıkılan binaların müteahhidi ile TOKİ binalarını kıyasladı: Çatlak yok

Depremden etkilenen Malatya'da yıkılan blokların karşısındaki TOKİ binaları ayakta kaldı. O anları kaydeden vatandaş, müteahhit ve TOKİ kıyası yaptı.

22 Şubat 2023 Çarşamba 14:34 - Güncelleme:
Vatandaş, yıkılan binaların müteahhidi ile TOKİ binalarını kıyasladı: Çatlak yok
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Depremin vurduğu illerden biri olan Malatya'da, ortaya çıkan bir görüntü ise yaşanan durumu özetledi. Bir vatandaş tarafından kaydedilen videoda, yıkılan binaların müteahhidi ile ayakta kalan TOKİ binalarının kıyası yapıldı.

"BİR TANE ÇATLAK BİLE BULAMAZSINIZ"

Görüntülerde şu ifadeler kullanıldı:

Arkadaşlar size bir şey göstereceğim şimdi, burası Malatya. Daha 2 gün önce oranın doğalgazını kesmeye gittik. Bu binalar 2 yıllık. 1'inci blok, 2'nci blok, 3'üncü blok yerde. Hemen 3 metre ilerisinde TOKİ'nin yaptığı binalar. Zerre çatlak yok. Bir tane çatlak bile bulamazsınız. Müteahhidin yaptığı binalar ve devletin yaptığı binalar...

- "TOKİ'NİN YAPTIĞI EVLER SAĞLAM ÇIKTI"

Gaziantep'ten ailesiyle gelen 3 çocuk babası 49 yaşındaki İzzet Parlak ise, "Evimiz birden sallanmaya başladı. Eşyalar üzerimize devrildi. Çocuklarımı alarak hemen aşağı indik. TOKİ'nin yaptığı evler sağlam çıktı. Burnumuz dahi kanamadı. Kar yağıyordu. Herkes binanın önüne yığıldı. O an ikinci bir deprem daha yaşadık. Artçılardan evlerimize giremedik. Üstümüze battaniye alıp sabahladık. Birkaç gün taziye evinde kaldıktan sonra Van'a geldik. Tüm ihtiyaçlarımız gideriliyor. Yerimiz sıcak. Böyle acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum" diye konuştu.

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