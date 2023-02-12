Dünyanın en berrak göllerinden biriydi, deprem sonrası çamura bulandı

Kesin korunacak hassas alan olarak tescil edilen ve 'Bozkırın nazar boncuğu' olarak bilinen Gökpınar Gölü, doğal güzelliği ile görenleri kendine hayran bırakıyor.

Dünyanın en berrak göllerinden bir tanesi olarak ziyaretçi akınına uğrayan Gökpınar Gölü, Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinden etkilenen noktalardan bir tanesi oldu.

Doğal turkuaz rengiyle ziyaretçilerini mest eden Gökpınar Gölü, yaşanılan depremin ardından su seviyesi çekilerek adeta çamur deryasına döndü.

Depremin yaşandığı ilk gün kaydedilen görüntüyü izleyenler gözlerine inanamadı.

Doğal bir akvaryumu andırırken çamura bulunan gölün bu günlerde eski haline dönmeye başlandığı söylendi.