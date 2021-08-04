İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2021 Cuma / 27 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6313
  • EURO
    10,1598
  • ALTIN
    488.491
  • BIST100
    1434.76
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Vatandaşlar ihbar etti! Avcılar Sahili'nde ceset bulundu
Yaşam

Vatandaşlar ihbar etti! Avcılar Sahili'nde ceset bulundu

İstanbul Avcılar Ambarlı Sahili'nde ceset bulundu. Erkek cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

DHA4 Ağustos 2021 Çarşamba 17:10 - Güncelleme: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 17:10
ABONE OL

Ambarlı Sahili'ndeki Elektrik Üretim A.Ş. ile bir dinlenme tesisinin arasındaki alanda kalan sahilde bir kişi, ceset görünce polise haber verdi.

Polis ve sağlık ekipleri üzerinden kimlik çıkmayan, bozulmaya başlamış cesedin erkeğe ait olduğunu belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ardından ceset torbaya, daha sonra tabuta konularak, otopsi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Cesedin denizde boğulduktan sonra dalgalar tarafından kıyıya getirilen bir kişiye ait olduğu sanılıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.