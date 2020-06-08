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Yaşam

Vatandaşlar tedirgin! Eskişehir'de yılanlar yerleşim yerinde görülmeye başlandı

Eskişehir'de havaların ısınmasıyla ortaya çıkan yılanların sayısının artması, vatandaşları tedirgin ediyor. Yerleşim yerlerinde görülmeye başlayan hayvanların zehirli olup olmadıklarını bilinmiyor.

IHA08 Haziran 2020 Pazartesi 13:31 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 13:32
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Daha çok sulak ve yeşillik alanlarda görülmeye başlayan yılanlar, son günlerde şehir merkezinde de sıklıkla görülmeye başladı. Yerleşim yerlerinde görülmeye başlayan hayvanlar, vatandaşların da zehirli olup olmadıklarını bilmemelerinden dolayı tedirgin ediyor.

Eskişehir’in Sazova Mahallesi Yeşildağ Sokak üzerinde bir arabanın ezmesi sonucu can çekişen yılanın görüntüleri, kamera ile kayıt altına alındı. Araba yoluna çıkması sonucu ezilen yılanın Porsuk çayı kenarında bulunan yolda görülmesi ise, yeşil ve sulak alandan merkeze doğru gelebilme ihtimalini akıllara getiriyor.

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