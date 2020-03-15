İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,3299
  • EURO
    7,0451
  • ALTIN
    314.125
  • BIST100
    95605.2
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Vatandaşlar uyarıldı: Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi uyarısı
Yaşam

Vatandaşlar uyarıldı: Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşlar uyarıldı.

AA15 Mart 2020 Pazar 10:21 - Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 10:24
ABONE OL

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzey yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da 1, Ağrı'da 2, Kars ve Ardahan'da 3, Tunceli'de 4, Erzincan'da 8, Iğdır'da 9 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Iğdır'da 19, Tunceli ve Erzincan'da 17, Ardahan'da 12, Erzurum ve Kars'ta 11 ve Ağrı'da 9 derece olması bekleniyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Erzurum Palandöken'de 73, Erzincan Ergan'da 54, Kars Cıbıltepe'de 44 santimetre kaydedildi.

Meteoroloji yetkilileri, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşlar ve ilgililerin dikkatli olmasını istedi.

Evlat nöbeti 'koronavirüs' önlemeleriyle devam ediyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'den Yunan Bakana Libya uyarısı: Yanlış yoldasınız
Türkiye'den Yunan Bakana Libya uyarısı: Yanlış yoldasınız

Türkiye'den Yunan Bakana Libya uyarısı: Yanlış yoldasınız

108 yıl sonra mezarlarına ulaşıldı
108 yıl sonra mezarlarına ulaşıldı

108 yıl sonra mezarlarına ulaşıldı

Bakanlık açıkladı... 10 bin 330 kişi karantinaya alındı
Bakanlık açıkladı... 10 bin 330 kişi karantinaya alındı

Bakanlık açıkladı... 10 bin 330 kişi karantinaya alındı

Trump'ın koronavirüs testinin sonucu belli oldu
Trump'ın koronavirüs testinin sonucu belli oldu

Trump'ın koronavirüs testinin sonucu belli oldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.