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Yaşam

Meteoroloji, Ege Bölgesi için toz taşınımı uyarısı yaptı

Meteoroloji Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak için toz taşınımı uyarısı yaptı.

AA17 Nisan 2021 Cumartesi 20:38 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 20:38
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Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak'ta, bu geceden pazar akşamına kadar sürmesi beklenen toz taşınımı nedeniyle uyarı yapıldı.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bu geceden pazar akşamına kadar Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak genelinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.

Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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