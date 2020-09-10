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Yaşam

Vicdansızlar! Henüz bir kaç günlük bebeği sokağa terk ettiler

İstanbul Fatih'te sokağa terk edilmesinin ardından bulunan bebek, hastaneye kaldırıldı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA10 Eylül 2020 Perşembe 14:22 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 14:22
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Alınan bilgiye göre, Demirtaş Mahallesi Hayriye Hanım Sokak'ta, çöp konteynerinin arkasında kundağa sarılı halde ağlayan bir bebek olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaklaşık bir haftalık olduğu tahmin edilen kız bebek, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bölgede otopark işleten Mehmet Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokağa aracı park ettikten sonra bir ağlama sesi duyduğunu ve çevreye baktığında çöp konteynerinin arkasında yeni doğmuş bir bebek gördüğünü söyledi.

Hemen 112'yi aradığını anlatan Yıldırım, sağlık görevlilerinin geldiğini ve bebeği alıp hastaneye götürdüğünü belirtti.

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