Vicdansızlığın böylesi! Karısına araçla çarpıp tabancayla vurdu

29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9133
  • 6,6009
  • 245.602
  • 90.011
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Karısına araçla çarpıp tabancayla vurdu

Adana’da karısına önce hafif ticari araçla çarpıp ardından tabancayla vurduğu ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Seyhan Devlet Hastanesi’ne trafik kazası sonucu gelen H.K’ye müdahale eden sağlık ekipleri, kadının vücudunda çarpma izinin yanı sıra bacağından tabanca kurşunuyla yaralandığını tespit etti.
 
Durumun bildirimesi üzerine hastaneye giden güvenlik güçleri, kadının kocası M.Ş.K’yi gözaltına aldı. Şüphelinin çelişkili ifadeler vermesi üzerine çalışmalarını derinleştirerek sürdüren ekipler M.Ş.K’nin Şehit Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda eşine yaşanan tartışmanın ardından önce hafif ticari araçla çarptığını daha sonra da bacağından tabancayla vurduğunu ve olaya müdahale eden oğlunu da darbettiğini belirledi.
 
Çevredeki bazı kişilerin de kadını kurtarmak için kurusıkı tabancayla havaya ateş açtığı belirlendi.
 
Ardından, Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede delil toplama çalışması yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

PKK üslerinin vurulması bölgesel kaynaklarca böyle görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Hep beraber büyük bir mücadele ortaya koymalıyız"

'Hep beraber büyük bir mücadele ortaya koymalıyız'

Ek seferlere de ek sefer geliyor!

Ek seferlere de ek sefer geliyor!

Vicdansızlığın böylesi! Karısına araçla çarpıp tabancayla vurdu

Vicdansızlığın böylesi! Karısına araçla çarpıp tabancayla vurdu

THY’nin melekleri 20 bin kişiye iyilik götürdü

THY’nin melekleri 20 bin kişiye iyilik götürdü

Kendine 'Hakim'

Kendine 'Hakim'

Naim Süleymanoğlu'nu kimin oynayacağı belli oldu

Naim Süleymanoğlu'nu kimin oynayacağı belli oldu

TEM'de feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

TEM'de feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

'Muhataplarımızın güçlü Türkiye'ye sindirme dönemidir'

'Muhataplarımızın güçlü Türkiye'ye sindirme dönemidir'
 

POPÜLER HABERLER

PKK´lı teröristler böyle teslim oldu

PKK´lı teröristler böyle teslim oldu

İstanbul'un fethine görkemli kutlama

İstanbul'un fethine görkemli kutlama

Star Wars evreni ziyarete hazır

Star Wars evreni ziyarete hazır

Diriliş Ertuğrul'un sevilen oyuncusu Engin Altan Düzyatan'dan veda mesajı

Diriliş Ertuğrul'un sevilen oyuncusu Engin Altan Düzyatan'dan veda mesajı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA