Vicdansızlık! Yavru köpeği çarpıp, yoluna devam etti

DHA 23 Ekim 2021 Cumartesi 14:34 - Güncelleme: 23 Ekim 2021 Cumartesi 14:34

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Evkaf Mahallesi Yapraklı Sokak'ta meydana geldi. Henüz kimliği tespit edilemeyen sürücü, kullandığı otomobille yolda gezen yavru köpeği ezdi. Sürücü yoluna devam ederken, yavru köpek acı içerisinde havlamaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar, Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı'nı arayarak yardım istedi. Yavru köpek, gelen ekipler tarafından alınarak Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürüldü. Arka ayakları kırılan köpek tedaviye alındı.

Otomobilin yavru köpeğe çarptığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.