İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2021 Cumartesi / 17 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,6153
  • EURO
    11,2367
  • ALTIN
    553.564
  • BIST100
    1479.93
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Vicdansızlık! Yavru köpeği çarpıp, yoluna devam etti
Yaşam

Vicdansızlık! Yavru köpeği çarpıp, yoluna devam etti

Ordu'da kimliği belirsiz kişi, kullandığı otomobille yavru köpeğe çarpıp kaçtı. Arka ayakları kırılan yavru köpek tedaviye alınırken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA23 Ekim 2021 Cumartesi 14:34 - Güncelleme: 23 Ekim 2021 Cumartesi 14:34
ABONE OL

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Evkaf Mahallesi Yapraklı Sokak'ta meydana geldi. Henüz kimliği tespit edilemeyen sürücü, kullandığı otomobille yolda gezen yavru köpeği ezdi. Sürücü yoluna devam ederken, yavru köpek acı içerisinde havlamaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar, Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı'nı arayarak yardım istedi. Yavru köpek, gelen ekipler tarafından alınarak Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürüldü. Arka ayakları kırılan köpek tedaviye alındı.

Otomobilin yavru köpeğe çarptığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.