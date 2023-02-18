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  • Vinç için 2 bin TL istenince ağır hasarlı evinde mahsur kaldı!
Yaşam

Vinç için 2 bin TL istenince ağır hasarlı evinde mahsur kaldı!

Vinç için 2 bin TL istenince ağır hasarlı evinde mahsur kalan depremzedenin aşağıya indirildiği sırada elinde tuttuğu eşya görenleri hayrete düşürdü.

IHA18 Şubat 2023 Cumartesi 14:44 - Güncelleme:
Vinç için 2 bin TL istenince ağır hasarlı evinde mahsur kaldı!
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Komşusunun kiraladığı vinçle ağır hasarlı evine giren depremzede, vinçlerin kendisinden 2 bin TL istediğini ileri sürerek inmekten vazgeçti. "Beni devlet kurarsın" diyen depremzede 1 saat sonra itfaiye tarafından kurtarıldı. Depremzedenin elinde bir avize ile aşağı inmesi ise dikkati çekti.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde komşusunun kiraladığı vinçle yan dairedeki evine çıkan, ancak aşağı inmek için vinç sahibinin kendisinden 2 bin TL istediğini ileri süren adamı ikna etmek kolay olmadı.

Aşağıdaki vinç sahibine hakaretler yağdıran Ökkeş Can'ı duyan bölgedeki görevli korucular adamı ikna etmek için çalıştı ancak başaramadı.

Ardından vinç sahibini ikna eden korucular bu defa da ev sahibinin inadıyla karşılaştı. Yoldan geçen 2'nci bir vinçi durduran ekipler Can'ın bunu da kabul etmemesi üzerine zor anlar yaşadı.

Hiçbir özel vinçle inmeyeceğini söyleyen adam 'Beni devletim kurtarsın' diye inat etti.

Bunun üzerine koordinasyon merkezinden yardım istendi. Bölgeye gönderilen merdivenli kurtarma aracı ayakta zor duran binaya yanaşıp adam ve eşini binadan çıkardı.

Yaklaşık 2 saat ekipleri meşgul eden Ökkeş Can'ın elinde bir avize ile aşağı inmesi dikkati çekti.

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