Vinci kıbleye çevirdi! Namaza durdu

İstanbul Pendik Kurtköy'de kule vinç operatörü olarak çalışan işçi, ezan sesini duymasıyla birlikte bulunduğu vinci kıbleye doğru çevirdi. Yerden yaklaşık 60 metre yükseklikte namaz kıldı. Yaşanan bu olay bir vatandaşın telefon kamerası ile kaydedildi.

İstanbul'un Pendik ilçesi Kurtköy Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta kule vinç operatörü olarak görev yapan operatör, geçtiğimiz gün öğle vaktinde ezan sesini duymasıyla o an operatörü olduğu vinci kıbleye doğru çevirdi. 60 metre yükseklikte bulunan işçi, namazın ardından işine kaldığı yerden devam etti. O anlar çevrede bulunan bir vatandaşın kamerasına yansıdı.