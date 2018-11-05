Vodafone İstanbul Maratonu ne zaman 40. İstanbul Maratonu tarihi ne zaman kayıtları başladı mı? Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda geri sayım başladı. İstanbul Maratonu kategorisi nasıl? İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Vodafone 40. İstanbul Maratonu 11 Kasım 2018 Pazar günü gerçekleşecek. 100'den fazla ülkeden 30 bin çipli koşucuyu bir araya getirecek, dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olma özelliğine sahip maraton 40. kez start alacak. Kıtalararası koşulan tek yarış olma özelliğine sahip olan Vodafone İstanbul Maratonu, maraton (42,195 km), 15 kilometre koşusu, 10 kilometre koşusu ve halk koşusu olmak üzere 4 ana kategoride düzenlenecek. Maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine 250 metre mesafeden başlayacak; Sultanahmet’te At Meydanı’ndaki Mısır Dikilitaşı’nın önünde sona erecek. Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından 2012 yılında “Altın Kategori” unvanına layık görülen Vodafone İstanbul Maratonu’na 18 yaşını doldurmuş olanlar katılabilecek. İşte merak edilen Vadofone İstanbul Maraton koşusu hakkında detaylar star.com.tr’de…

Vodafone İstanbul Maratonu ne zaman?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone’un isim sponsorluğunda düzenlenen Vodafone İstanbul Maratonu’nun 40’ıncısı “Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul” sloganı ile 11 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Avrupa’nın en iyi 17, dünyanın en iyi 38 maratonundan biri olan Vodafone İstanbul Maratonu’na bu yıl 100 ülkeden 30 bin çipli sporcunun ve yüz binlerce İstanbullunun katılması bekleniyor. Maratonun ilk basın toplantısı 9 Ekim Salı günü Sepetçiler Kasrı’nda İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çıntımar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ve Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan’ın katılımıyla gerçekleşti.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, konuşmasında 8 km’lik halk koşusuna tüm İstanbulluları davet ederek, herkesin hem kendi hem de ailesi için “Sağlıklı Yarınlara Koş”masını istedi. Başkan Uysal, “Vodafone İstanbul Maratonu, İstanbul’un dünyaya tanıtımı adına, spor adına, organizasyon adına önemli ama daha önemli bir şey var. İstanbul halkının spor ile buluşturulması, barıştırılması,” mesajlarını verdi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu, 100 ülkeden 3500’e yakın yabancı sporcunun maratona katılacağı bilgisini verirken, bu sayının geçen yılki sporcu sayısının 2 katı olduğunun altını çizdi. Aksu, “Türkiye Vodafone 40.İstanbul Maratonu’na 350 firmadan kurumsal kayıt, 26.418 sporcudan da bireysel kayıt almış durumdayız. Dün itibariyle 10K ve 15K online kayıt kontenjanlarının dolması sebebiyle toplu kayıt işlemlerini de sonlandırmış bulunuyoruz. Kayıt süresini geçiren istekli vatandaşlarımıza; 8-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Vodafone İstanbul Maraton Fuarı’nda 3 gün süre ile kayıt imkanı sunulacaktır. Geç kayıt stantlarından diledikleri STK’lara bağış yapmak sureti ile kayıt olabilecekler,” diye konuştu. Aksu, Altın Kategoride bu yıl yedinci kez koşulacak maraton için bir sonraki hedefin ise Uluslararası Atletizm Federasyonu tarafından yeni oluşturulan Platinum Kategorisine çıkmak olduğunu söyledi.

Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan’ın Türkçe gerçekleştirdiği konuşmasında sağlık temasını vurgulayarak, maratona davet mesajı verdi. “Vodafone olarak sağlıklı yaşama önem veriyoruz. ‘Her işin başı sağlık’ diyerek, tüm paydaşlarımızı sağlıklı yaşamaya teşvik ediyoruz. Maratonda bu yıl sağlık için koşacağız. Sporun sağlık üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekmek istiyoruz. Bu yıl maraton daha da özel. Kırkıncı yaşını kutluyoruz. Vodafone olarak, maratonun 40 yıllık tarihinde rol oynamaktan ve markamızın maraton ile özdeşleşmiş olmasından gurur duyuyoruz. Herkes maratona katılabilir. Mükemmel bir manzara eşliğinde, bir kıtadan diğerine yürüyebilir ya da koşabilirsiniz. 11 Kasım Pazar sabahı tüm İstanbulluları maratona bekliyoruz.”

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ise “Türkiye’nen en büyük spor organizasyonuna ev sahipliği yapıyoruz. 1979 yılında başlayan ve 1982 yılında İBB himayesine geçen maratona katılım sayısı yıllar içerisinde 96 kişiden 150 bin kişiye çıkmıştır. Altın puan alınan iki Vodafone Maraton’u da Vodafone Yarı Maraton’u da İstanbul’da düzenleniyor. Bayanlarda 5 sporcumuz 2:40’ın altında maratonu tamamlayarak kürsüye çıktılar. Hem erkekler de hem bayanlar da zirveyi görüyoruz. İnanıyoruz ki yine rekor kırılacak,” açıklamalarında bulunurken Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ise “40.’sı düzenlenen maratona 100 ülkeden 3 bin 500 sporcu bekliyoruz. Ülkemize değer katan bu önemli organizasyonda görev almak gurur verici” dedi.

Yarış Günü Programı:

03.00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Araç Trafiğine Kesilmesi

05.00 Tüm Parkurun Araç Trafiğine Kesilmesi

07.00 – 07.30 42K, 15K ve 10K Sporcularını Taşıyacak Otobüslerin Hareket Saati (Taksim – Sultanahmet)

07.30 – 08.20 Halk Koşusu Sporcularını Taşıyacak Otobüslerin Hareket Saati (Mecidiyeköy)

08.30 Eşya Otobüslerinin Start Noktasından Finiş Noktalarına Hareketi

08.45 Tekerlekli Sandalye Yarış Startı

09.00 42K Elit Atlet Yarış Startı

09.00 42K Yarış Startı

09.15 15K Yarış Startı

09.30 10K Yarış Startı

09.45 Halk Koşusu Startı

09.58 15K Şampiyonunun Tahmini Bitiriş Zamanı

10.02 10K Şampiyonunun Tahmini Bitiriş Zamanı

11.11 42K Şampiyonunun Tahmini Bitiriş Zamanı

12.00 42K Genel Klasman Ödül Töreni (Sultanahmet)

13.00 10K Yarışının Sona Ermesi (Eminönü)

13.00 15K Yarışının Sona Ermesi (Yenikapı)

15.00 42K Yarışının Sona Ermesi (Sultanahmet)

Şampiyonlar bir arada

Vodafone İstanbul Maratonu 40. yılında, kadınlarda ve erkeklerde son iki yılın şampiyonlarını bir araya getiriyor. Geçen yıl Vodafone İstanbul Maratonu’nu kazanırken gerçekleştirdiği 2:22:36’lık derecesiyle dünyada yılın en hızlı 18. kadın maratoncusu olan Kenyalı Ruth Chepngetich, İstanbul’da 2016’da şampiyonluğa ulaşan Agnes Barsosio ile karşılaşacak. İki Kenyalı yıldızı, kariyerinde 2:23:06’lık derece bulunan Bahreynli Merima Mohammed’in zorlaması bekleniyor.

Erkeklerde ise Fransa’yı temsil eden Vodafone İstanbul Maratonu 2017 yılının galibi Abraham Kiprotich, aynı başarıyı 2016’da gösteren Azerbaycan’dan Evans Kiplagat ile mücadele edecek. Bu yıl maratonun erkeklerdeki önemli favorilerinden biri de Kenyalı Marius Kimutai. Kişisel en iyi derecesi 2:05:47’yi 2016’da Amsterdam’da elde eden 26 yaşındaki atlet, bu yıl Seul Maratonu’nu 2:07:45 ile tamamlamıştı.

4 kategoride koşulacak

Kıtalararası koşulan tek yarış olma özelliğine sahip olan Vodafone İstanbul Maratonu, maraton (42,195 km), 15 kilometre koşusu, 10 kilometre koşusu ve halk koşusu olmak üzere 4 ana kategoride düzenlenecek. Maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine 250 metre mesafeden başlayacak; Sultanahmet’te At Meydanı’ndaki Mısır Dikilitaşı’nın önünde sona erecek. Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından 2012 yılında “Altın Kategori” unvanına layık görülen Vodafone İstanbul Maratonu’na 18 yaşını doldurmuş olanlar katılabilecek.

Maraton kayıtlarına yoğun ilgi

Vodafone 40. İstanbul Maratonu 10 KM ve 15 KM kayıtları yoğun talep sebebi ile 8 Ekim itibari ile son buldu. Bu tarihe kadar online kayıt işlemini gerçekleştirememiş olanlar için 8-10 Kasım tarihlerinde Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde (Yenikapı Miting Alanı) düzenlenecek olan Maraton ve Spor Fuarı'nda geç kayıt imkânı sunulacak. Sporcular, fuarda yer alan Sivil Toplum Kuruluşları arasından seçecekleri herhangi bir STK'ya bağış yapmak ve kayıt ücretini ödemek kaydıyla geç kayıt yaptırabilecek.

Halk koşusuna kayıtlar ise 1 Kasım 2018 Perşembe günü başlayacak ve İBB Spor İstanbul bünyesinde hizmet veren İstanbul genelindeki 42 spor tesisinde ve Taksim ve Bağdat Caddesi’nde kurulacak stantlarda kayıt yapılabilecek.

Gelenekten Geleceğe Spor: “Maraton ve Spor Fuarı”

Türkiye’nin en kapsamlı ve en çok ziyaretçi ağırlayan spor fuarı; “Maraton ve Spor Fuarı” 8- 10 Kasım tarihlerinde bu yıl yine Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Gelenekten Geleceğe Spor teması kapsamında, Ata sporlarına tekrar hayat veren Etno Spor Federasyonu etkinlikleri ile digital çağın getirisi e-spor etkinlikleri tek bir çatı altında bir araya gelecek. Shopping Fest caddesi ve Spor Teknolojileri alanı fuara renk katacak.

Profesör Helmut Winter tempo tutacak

Tavşan Atlet metodolijisinin duayeni Alman Profesör Helmut Winter tarafından koordine edilecek sistem ile 42 KM’de elit atletlerin tempo tutması sağlanacak. Sistem özetle şu şekilde çalışıyor: Koşacak elit ve tavşan atletlerin hedef koşu dereceleri sisteme yarış öncesinden giriliyor; yarış esnasında bu sistemin kurulu olduğu ekran, kronometre taşıyan araçlara monte edilerek elit ve tavşan atletlerin önünden ilerliyor. Sporcular her km’deki derecelerini görerek kendi performansını ve hedeflediği sürenin ne kadar ilerisinde veya ne kadar gerisinde olduğunu görüp, temposunu düzenleme imkanına sahip olabiliyor. Helmut Winter geçtiğimiz ay bu sistem ile Berlin Maratonu’nda dünya rekoru kırılmasının temelini hazırladı. 42 KM’de 2 saat 1 dakika 39 saniye ile Berlin’de dünya rekoru kırıldı. Winter şimdi Vodafone 40. İstanbul Maratonu’nda elit atletlerin destekçisi olacak.

Ayakkabılara ölçüm çipi takılacak

Yarışa kayıt olan tüm katılımcılara, yarış esnasında derecelerini ölçecek, geri dönüşüm özelliğine sahip Elektronik Zamanlama Çipi verilecek. Katılımcılar, bu çipleri yarıştan önce ayakkabılarına bağlayacak ve parkur boyunca belli kilometrelerde Elektronik Zamanlama Çipi Ölçüm Noktaları hazır bulunacak. Vodafone 40. İstanbul Maratonu ile ilgili güncel bilgilere www.maraton.istanbul adresinden ve Spor İstanbul sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek. #40yilinhatrina, #kosistanbul, #saglikicinkos, #runistanbul ve #run4health hashtagleri ile paylaşımlar takip edilebilecek.