Vücuduna sarılı 4 kilo toz esrarla yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkıyatının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Polis ekipleri çalışmasında Diyarbakır yolu uygulama noktasında şüpheli görülen 2 şahsın bulunduğu bir aracı durdurarak detaylı arama yaptı. Araçtan bir şey çıkmaması üzerine polis, 2 zanlının da üzerini aradı. Şüphelilerden A.D.'nin vücuduna sarılı halde 4 paket halinde 4 kilogram toz esrar ele geçirildi. 2 şüpheli de gözaltına alındı. Şahısların ikametlerini tespit eden polis, narkotik köpeği 'Şimşek' ile arama yaptı. Evlerde yapılan aramada ise 48 adet ekstasy hap, 9 gram toz esrar ve uyuşturucu satışında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi ile 1 adet tabanca ve tabancaya ait 5 adet mermi bulundu. Uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden vücudunda uyuşturucu maddeyle yakalanan A.D. tutuklanırken, diğer şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.