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Yaşam

X-ray taramasında fark edildi! Ağızlarını bantlayıp arabanın motor bölümü ve bagaja gizlenmişler

Şanlıurfa'daki Akçakale Gümrük Kapısı'nda otomobilin motor kısmı ve bagajında oluşturulan özel bölmede 4 kuzu bulundu. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

AA21 Ocak 2021 Perşembe 14:48 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 17:26
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Suriye'den Türkiye'ye girmek üzere Akçakale Gümrük Kapısı'na gelen otomobil, riskli olarak değerlendirilerek X-ray taramasından geçirildi.

İncelemede aracın ön ve arka kısmında yoğunluk tespit eden gümrük muhafaza ekipleri detaylı arama yaptı.

Bu sırada otomobilin motor bölümünden gelen sesler üzerine aracın farları söküldü.

Ekipler, ağızları bantlanmış iki kuzuyu bulundukları bölmeden çıkardı.

Otomobilin bagajında da inceleme gerçekleştiren ekipler, LPG ile çalışan aracın benzin yakıt deposunun yerine yapılan özel bölmede ağızları bantlanmış iki kuzu daha buldu.

Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

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