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Yaşam

Yabancı filmi konusu nedir? Yabancı filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

Bu akşam saat 20:00'da Show Tv ekranlarında yayınlanacak olan Yabancı filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. Yabancı filmi konusu nedir? Yabancı filmi oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Lord of the Rings'in yapımcısı Barrie Osborne'nun yapımcılığını üstlendiği filmin başrolündeki isim Tutku filminde İsa rolünü oynayan James Caviezel. 2009 yılında vizyona giren Yabancı filmi izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak. Yabancı filmine dair tüm detaylar haberimizde..

26.01.2020  13:37 - Güncelleme: 26.01.2020  13:37

Yabancı filmi konusu nedir? Yabancı filmi oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam saat 20:00'da Show Tv ekranlarında yayınlanacak olan Yabancı filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. Lord of the Rings'in yapımcısı Barrie Osborne'nun yapımcılığını üstlendiği filmin başrolündeki isim Tutku filminde İsa rolünü oynayan James Caviezel. 2009 yılında vizyona giren Yabancı filmi hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik...

YABANCI FİLMİ KONUSU NEDİR?

İskandinavya'nın en karanlık çağları olan Viking döneminde geçen hikayede bir kahraman olan Kainan’ın gemisi, Thor'un anavatanının kıyılarına vurur. Büyük bir savaş yaşanmıştır ve sadece Kainan ve Moorwen olarak bilinen vahşi uzaylı yaratık dışında hayatta kimse kalmamıştır. Moorwen kendine yapılanların intikamını almak için karşısına çıkan tüm engelleri yok ediyordur. Ona herşeyi yok etmeden önce dur demek gerekmektedir. Moorwen'i imha etmek için Kainan Vikingler ile işbirliği yapar.

YABANCI FİLMİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Lord of the Rings'in yapımcısı Barrie Osborne'nun yapımcılığını üstlendiği filmin başrolündeki isim Tutku filminde İsa rolünü oynayan James Caviezel. Yabancı filminin oyuncu kadrosunda ise John Hurt ve Jack Huston gibi isimler yer alıyor. 

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