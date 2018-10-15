Yabancı kemankeşler hedefi 12’den vuracak

Yunus Emre Enstitüsü’nün (YEE) yurt dışındaki merkezlerinde, Okçular Vakfıyla düzenlediği Türk okçuluğu kurslarındaki yarışmalarda dereceye giren sporcular, İstanbul’da özel bir eğitimin ardından 19 Ekim’de düzenlenecek dünya karması final müsabakalarında hünerlerini sergileyecek. Türk okçuluğunu tüm dünyaya tanıtmanın yanı sıra ata sporuna yeni sporcular kazandırmayı da hedefleyen Kemankeş Projesi, 16 ülkeden başarılı sporcuları İstanbul’da bir araya getirecek.

32 SPORCU KATILACAK

Kurumun yurt dışındaki merkezleri bünyelerinde gerçekleşen kurslardaki yarışmalarda dereceye giren sporcular, İstanbul Okçular Vakfı tesislerinde Türk Okçuluğu yarışma usulüne göre özel bir eğitim alacak. Sporcular 19 Ekim’de yapılacak yarışmada ter dökecek. Yarışmaya 32 sporcu katılacak. Yarışma öncesinde projenin tanıtılacağı bir program da tertip edilecek. Program, Okçular Vakfı Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Haydar Ali Yıldız ile Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş’in açılış konuşmalarıyla başlayacak. Açılış konuşmalarının ardından İstanbul’da yoğun eğitime tabi tutulan, yarışmaya katılacak sporculara sertifikaları ve dereceye girenlere de madalyaları takdim edilecek. Program sonrasında ülkelerine dönecek sporcular, Türk okçuluğu kurslarında eğitmenlik yapacak.