21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7734
  • 6,4252
  • 277.21
  • 99477.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Yağ aldırma ameliyatı sonucu ölüm iddiası! Suç duyurusunda bulunuldu

İzmir'de özel bir hastanede gerçekleşen yağ aldırma ameliyatı sırasında ince bağırsağının delindiği, bu nedenle geçirdiği operasyonlara karşın hayatını kaybettiği iddia edilen Alaattin Bayrak'ın yakınları, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alaattin Bayrak'ın kızı Ferhan Kaya, İzmir Adli Tıp Kurumu önünde AA muhabirine yaptığı açıklamada, 52 yaşındaki babasının 8 Ekim'de yağ aldırma ve göz ameliyatı için İzmir'de özel bir hastaneye yattığını belirtti.

Ameliyatın ardından babasının ağrıları olduğunu dile getiren Kaya, şöyle dedi: "Çok söylememize rağmen doktorlar ağrıları fark etmedi. İki gün sonra fark edildi. İnce bağırsakta delinmenin olduğunu söylediler. Babamı, hayati riskinin olduğunu söyleyerek hemen aynı hastanede ameliyata aldılar. 10 gün yoğun bakımda kaldı. 21 Ekim'de üçüncü kez ameliyata alındı. Bize babamın bağırsağında kaçak olduğunu, dikişlerin tutmadığını, yeniden ameliyata alınması gerektiğini söylediler. Sağlık durumu çok kötüydü. Bir buçuk haftada 3 ameliyat geçirdi. Hastane hiç ilgilenmedi. Yoğun bakım doktorları ilgilendi ama diğer doktorlar hiç ilgilenmedi."

Babasının ameliyat olduğu hastanede dün yaşamını yitirdiğini dile getiren Kaya, "Otopsi sonucunu bekliyoruz. Konunun incelenmesini istiyoruz. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil." ifadelerini kullandı.

Bu arada Bayrak'ın ölümüne ilişkin İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün inceleme başlattığı öğrenildi.

YPG-PKK sempatizanlarının zoruna gitti! ABD güçlerine patates attılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rus ordusu Aynularab’a girdi

Rus ordusu Aynularab’a girdi

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Bakan Soylu açıkladı: Örgütte büyük çözülme

Bakan Soylu açıkladı: Örgütte büyük çözülme

Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı

Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı

8 aylık bebek üzerinde korkunç deney

8 aylık bebek üzerinde korkunç deney

Kanserden kaybettiği nişanlısının naaşıyla evlendi

Kanserden kaybettiği nişanlısının naaşıyla evlendi

'Eşim kayıp' diye televizyon programına bile çıkmıştı! Vahşeti itiraf etti

'Eşim kayıp' diye televizyon programına bile çıkmıştı! Vahşeti itiraf etti

Faydası saymakla bitmiyor! Karaciğerdeki yağları eritiyor

Faydası saymakla bitmiyor! Karaciğerdeki yağları eritiyor
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Devlet Başkanlığı Rezidansı´nda görüştü

Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Devlet Başkanlığı Rezidansı´nda görüştü

15 dakika pişiriliyor, şifa deposu... Özellikle sonbaharda tüketiliyor

15 dakika pişiriliyor, şifa deposu... Özellikle sonbaharda tüketiliyor

782 yıldır ayakta! İhtişamıyla büyülüyor

782 yıldır ayakta! İhtişamıyla büyülüyor

Dünyanın en tehlikeli pazarı! Ortasından tren geçiyor...

Dünyanın en tehlikeli pazarı! Ortasından tren geçiyor...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA