2 metre boyunda, 60 kilo ağırlığında: Görenler şaşırıyor

Tezgahta sergilenen "camgöz" cinsi köpek balığını gören vatandaşlar, balıkla fotoğraf çektiriyor.

Balıkçı Ali Eken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa bir köpek balığını tezgahlarına koyduklarını söyledi.

Köpek balığının, Marmara Denizi'nde yakalandığını belirten Eken, "Balığı satın alarak satışa sunduk. Bazı vatandaşlarımızın hayatlarında ilk kez köpek balığını yakından görme şansı oldu." dedi.

Balığı görenlerin şaşırdığını dile getiren Eken, köpek balığının yaklaşık 2 metre boyunda ve 60 kilo ağırlığında olduğunu aktardı.