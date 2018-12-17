Yakalanan cinayet şüphelisi, muhabirleri tehdit etti: Gel seni de vurayım

Olay Sakarya’nın Hendek ilçesi Beştepeler Caddesi’nde bulunan bir kahvehanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde alkol aldığı iddia edilen Hikmet Usta isimli şahıs belinde bulundurduğu silahı çıkartarak havaya ateş açtı. Oradan geçen geçen 43 yaşındaki Kadir S. ile 17 yaşında ki oğlu Burhan S.’nin tepki göstermesi üzerine saldırgan şahıs elindeki silahı doğrultarak 5 el ateş açtı. Katil zanlısı 17 yaşındaki Burhan S.’ye silah doğrultunca baba Kadir S. Oğlu için kendini siper etti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan baba ve oğul yapılan ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen baba Kadir S. hayatını kaybederken oğlu Burhan S.’nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayın ardından çevrede bulunan görgü tanıklarının ifadesini alan ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler katil zanlılar tespit ederek takip altına aldı. İşledikleri cinayetin ardından eve gidip ailesini alan Hikmet Usta(51), 34 RB 7861 plakalı bir otomobile binerek kaçtı. Sakarya’dan kaçan zanlılar Yalova polisine uzun kovalamaca yaşattıktan sonra Bursa’ya giriş yaptı. Sakarya ekipleri ile iletişime geçen Bursa polisi, Hikmet Usta ve aynı araçta bulunan 5 şahsı Bursa’nın girişinde nefes kesen bir operasyon ile gözaltına aldı. Yakalanan şahıslar Sakarya polisine teslim edilmek üzere Görükle’de bulunan karakola getirildi. Ayrıca olay yerinde bulunan bazı görgü tanıklarının ifadesinde alkollü olduğu iddia edilen ve havaya ateş eden saldırgana baba ile oğlunun tepki gösterdiği; saldırganın baba ve oğluna 5 el ateş ettiği ve baba Kadir S.’nin oğlunu korumak için siper olduğu öğrenildi.

Sakarya İline sevk edilmek için emniyetten çıkarılan Hikmet Usta, basın mensuplarının "Neden yaptın, neden vurdun" sorusuna, "İyi çekin, istersen aynısını sana da yaparım, alkol aldım gel senide vurayım" diye tepki gösterdi.

Şüpheli şahıs ve ailesi sorgulanmak üzere Sakarya’dan gelen polis ekiplerince Sakarya iline götürüldü.