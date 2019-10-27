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Yalan duymaktan hoşlanıyoruz

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü tarafından üç milyon kişinin tweetlediği 126 bin öyküyü analiz etti.

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Tweetleri karşılaştıran araştırmacılar yalanların gerçeklerden daha hızlı ve daha uzağa yayıldığını tespit etti. Doç. Dr. Bilge Uzun yalanın mor, beyaz ve pembe renklerinin olduğunu ve kişilerin en fazla pembe yalan duyduklarında mutlu olduğunu da dile getirdi. İnsanların kendilerine pembe yalanlar söylenmesinden hoşlandıklarını kaydeden Bilge Uzun şöyle konuştu; “Yalanın renkleri var. Örneğin restoranda hesap geldiğinde ‘cüzdanımı evde unuttum’ kara yalandır. Fakat bizi en çok ilgilendiren pembe yalanlar. Çünkü araştırma bulguları da gösteriyor ki insanlar kendisine yalan söylenmesinden hoşlanıyor. Örneğin çiftler arasında ‘ilk aşkım değildin ama kesinlikle son aşkım olacaksın’ gibi yalanlar pembe yalanlardır. Gerçeği duymak yerine doğru olmadığını bilmemize rağmen pembe yalanlar her zaman bizi daha keyifli hale getiriyor.

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