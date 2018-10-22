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Baraj suları altında kalan eski Pusat köyü camisinin yalnız minaresi havadan görüntülendi

Sivas’ın Hafik ilçesinde, baraj suları altında kalan eski Pusat köyü camisinin yalnız minaresi havadan görüntülendi.

  • İHA
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Sivas’ın Hafik ilçesi Pusat köyünde DSİ tarafından inşa edilen içme suyu ve sulama barajında 2008 yılından itibaren su tutulmaya başladı. Pusat köyü ve Maden köyü barajın su tutması ile tamamen sular altında kaldı. Son yıllarda baraj sularının çekilmesi ile Pusat köyü camisi minaresinin alemi ortaya çıktı. Baraj gölünün ortasında yapayalnız kalan minare ilginç bir görüntü oluşturdu. Yalnız minare havadan görüntülendi.

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