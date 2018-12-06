Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde Pervin Selçuk (56), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kocakapı Mahallesi 1069 Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Pervin Selçuk'tan bir süredir haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek evine gitti. Defalarca kapıyı çalmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evin oturma odasında Pervin Selçuk'u yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Selçuk'un hayatını kaybettiği belirlendi.
 
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Pervin Selçuk'un cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şairlerinin kaleminden mısralar müzayedede

Şairlerinin kaleminden mısralar müzayedede

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! İşte listedeki isimler

Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! İşte listedeki isimler

Cemal Kaşıkçı cinayeti son dakika açıklaması (Cemal Kaşıkçı Kral Selman haberi)

Cemal Kaşıkçı cinayeti son dakika açıklaması (Cemal Kaşıkçı Kral Selman haberi)

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA