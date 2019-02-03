16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2086
  • 5,9738
  • 220.649
  • 102.937
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Kırıakkale'de 4 gündür haber alınamayan adam yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Kırıkkale'de 4 gündür haber alınamayan Arap Yaşar Toksarı (59), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Selimözer Mahallesi'nde bir apartman dairesinde yaşayan Arap Yaşar Toksarı'dan (59) 4 gündür haber alamayan komşuları, polise ihbarda bulundu. Kapıyı kırarak eve giren ekipler, Toksarı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Emekli devlet memuru olduğu öğrenilen Toksarı'nın eşinin geçen yıl vefat ettiği ve 4 çocuğunun şehir dışında yaşadığı belirtildi.
 
 
Toksarı'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
 

Çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

70 milyon turist hedefi için dev hamle

70 milyon turist hedefi için dev hamle

Meclis siber saldırılara karşı düğmeye bastı

Meclis siber saldırılara karşı düğmeye bastı

TİKA İtalya'daki Türk şehitliği ve mescidini ihya etti

TİKA İtalya'daki Türk şehitliği ve mescidini ihya etti

'Sakin kent' renkli görüntülere sahne oldu

'Sakin kent' renkli görüntülere sahne oldu

'Türkiye vesayetçileri çöp tenekesine atmıştır'

'Türkiye vesayetçileri çöp tenekesine atmıştır'

Fırsatçıların bahanesi hortum oldu, fiyatlar dudak uçuklattı

Fırsatçıların bahanesi hortum oldu, fiyatlar dudak uçuklattı

Guaido'dan Venezuela'da gerginliği tırmandıracak çağrı

Guaido'dan Venezuela'da gerginliği tırmandıracak çağrı

Binlercesi için harekete geçildi

Binlercesi için harekete geçildi
 

POPÜLER HABERLER

102 yaşındaki dilenci 80 yıldır dileniyor

102 yaşındaki dilenci 80 yıldır dileniyor

Bakan Akar sınır birliklerin komutanlarıyla görüştü

Bakan Akar sınır birliklerin komutanlarıyla görüştü

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen modüler üs bölgelerinin sayısı artıyor

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen modüler üs bölgelerinin sayısı artıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA